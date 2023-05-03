Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu'dan akıllara zarar gol! Verona Inter maçına damga vurdu

Hakan Çalhanoğlu'dan akıllara zarar gol! Verona Inter maçına damga vurdu

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Verona deplasmanına çıkan Inter'de milli yıldız Hakan Çalhanoğlu attığı golle maça damga vurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 23:18 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 23:54
Hakan Çalhanoğlu'dan akıllara zarar gol!

Serie A 33. hafta maçında Inter, Marc'Antonio Bentegodi Stadı'nda Verona'nın konuğu oldu. Ligin 4. sırasında yer alan Inter mücadeleden 6-0'lık rahat skorla galip ayrıldı ve 60 puana yükseldi. 18. sıradaki Verona ise 27 puanda kaldı.

Hakan Çalhanoğlu'dan akıllara zarar gol!

HAKAN'DAN 'AKILLARA ZARAR' GOL!

Uzaktan attığı gollerle Avrupa'da adeta marka haline gelen Hakan Çalhanoğlu bu listeye bir yenisini daha ekledi.

Karşılaşmanın 36. dakikasında kaleye yaklaşık 30 metre uzakta topla buluşan Hakan sert bir şut çıkardı ve topu ağlara yolladı.

Hakan Çalhanoğlu'dan akıllara zarar gol!

Hakan Çalhanoğlu'nun bu golü sosyal medyada da büyük ses getirdi. Pek çok futbol sever bu golle ilgili "akıllara zarar", "inanılmaz" ve "sadece Hakan'ın atabileceği türden bir gol" tarzı yorumlarda bulundu.

İşte o anlar...

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zeki kırmızı gördü! Roma deplasmanda 2 puan bıraktı
Inter gol oldu yağdı!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (3 Mayıs)
TRT Tabii ücreti, üyelik ekranı!
MEB 45 bin atama kontenjan, branş ve taban puanları listesi
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türk Telekom EuroCup finalini kaybetti! Türk Telekom EuroCup finalini kaybetti! 00:09
Zeki kırmızı gördü! Roma deplasmanda 2 puan bıraktı Zeki kırmızı gördü! Roma deplasmanda 2 puan bıraktı 23:56
Liverpool tek golle kazandı! Liverpool tek golle kazandı! 23:54
Inter gol oldu yağdı! Inter gol oldu yağdı! 23:53
Haaland'ın rekor kırdığı maçta kazanan M. City! Haaland'ın rekor kırdığı maçta kazanan M. City! 23:52
Batshuayi performansından mutsuz! "Geri dönüşüm..." Batshuayi performansından mutsuz! "Geri dönüşüm..." 23:29
Daha Eski
Rıza Çalımbay: Finale kalmak istiyoruz Rıza Çalımbay: Finale kalmak istiyoruz 23:22
Itoudis: Dörtlü Final için elimizden geleni yapacağız Itoudis: Dörtlü Final için elimizden geleni yapacağız 23:19
Hakan Çalhanoğlu'dan akıllara zarar gol! Hakan Çalhanoğlu'dan akıllara zarar gol! 23:18
Eğribayat: Yine puan kaybedecekler! Eğribayat: Yine puan kaybedecekler! 23:18
Barcelona Final Four'da! Barcelona Final Four'da! 23:12
Jorge Jesus'tan hakem isyanı! Jorge Jesus'tan hakem isyanı! 23:05