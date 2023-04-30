Haberler İtalya Serie A Napoli - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Napoli ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 11:20 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 11:40
Napoli - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 31. haftada Napoli ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Salernitana maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

👉 Yağ yakıcı yoğurt tarifi için tıklayın

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Oyuncu İlkin Tüfekçi’den imalı yanıt! Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadı mı?
4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı! Demet Akalın'a büyük şok! “İfşa edildim” diyerek mahkemeye koştu! Tehdit ve şantaj...
Gözler dev derbide! İşte Beşiktaş - G.Saray maçı 11'leri
G.Saray'a transfer şoku! İngilizler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A
Fiorentina - Sampdoria maçı saat kaçta?
2023 EGM 102. ÖGG sonuç sorgulama ekranı
Derbide hava nasıl olacak? GS BJK 30 Nisan
İstanbul barajları doluluk oranı 30 Nisan 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli - Salernitana maçı saat kaçta? Napoli - Salernitana maçı saat kaçta? 11:20
Sassuolo - Empoli maçı saat kaçta? Sassuolo - Empoli maçı saat kaçta? 11:15
Cremonese - Hellas Verona maçı saat kaçta? Cremonese - Hellas Verona maçı saat kaçta? 11:11
Inter - Lazio maçı saat kaçta? Inter - Lazio maçı saat kaçta? 11:07
Beşiktaş ve G.Saray karnesi belli oldu! İşte o maçlar Beşiktaş ve G.Saray karnesi belli oldu! İşte o maçlar 11:05
Buruk'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Buruk'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! 11:04
Daha Eski
Denizlispor - Samsunspor maçı saat kaçta? Denizlispor - Samsunspor maçı saat kaçta? 10:57
Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta? 09:36
Derbi öncesi çarpıcı detay! G.Saray Beşiktaş'ı yenerse... Derbi öncesi çarpıcı detay! G.Saray Beşiktaş'ı yenerse... 09:37
Troyes - Nice maçı hangi kanalda? Troyes - Nice maçı hangi kanalda? 09:47
Beşiktaş'tan açıklama! Rakip sahaya çıkamıyor Beşiktaş'tan açıklama! Rakip sahaya çıkamıyor 09:52
PSG - Lorient maçı hangi kanalda? PSG - Lorient maçı hangi kanalda? 09:57