Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 31. haftada Bologna ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Juventus maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

👉 Yağ yakıcı yoğurt tarifi için tıklayın