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Spezia - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Spezia ile Monza karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 11:32 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 11:50
Spezia - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Spezia - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 31. haftada Spezia ile Monza karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Spezia - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPEZIA - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spezia - Monza maçı 28 Nisan Cuma günü saat 21:45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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