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CR7’den nefret ediyordum

Dybala: Bir gün bir maçtan önce Ronaldo’ya, ‘Küçükken senden nefret ediyordum’ dedim.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
CR7’den nefret ediyordum
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Paulo Dybala, çarpıcı sözler sarf etti. İtalyan basınına konuşan Dybala, Cristiano Ronaldo ile olan ilişkisine dair soruya, "Ronaldo ile 3 güzel yıl geçirdik. Takım çok güçlüydü ve o da bize ekstra güç oldu. Arjantin'de Messi ile Ronaldo arasındaki rekabeti derinden hissediyorsunuz. Çocukken tabii ki Messi'nin tarafındaydım. Bir gün bir maçta önce Ronaldo'ya, 'Küçükken senden nefret ediyordum' dedim ve birlikte gülüştük" dedi. Bu sezon Roma formasıyla 34 resmi maça çıkan 29 yaşındaki 10 numara, bu maçlarda 16 gol 8 asist kaydetti.
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