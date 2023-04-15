Bologna - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 29. haftada Bologna ile Milan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Milan maçı 15 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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