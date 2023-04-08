Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 29. haftada Hellas Verona ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Sassuolo maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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HELLAS VERONA - SASSUOLO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hellas Verona

Montipo; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Doig; Duda; Lasagna, Gaich

Sassuolo

Consigli; Toljan, Luan, Ferrari, Rogerio; Fratessi, Lopez. Henrique; Bajrami, Pinamonti, Lauriente