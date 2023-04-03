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Sassuolo - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Sassuolo ile Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 12:10
Sassuolo - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 27. haftada Sassuolo ile Torino karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Torino maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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