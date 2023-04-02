Haberler İtalya Serie A Bologna - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Bologna ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 12:50 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 13:20
Bologna - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna - Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 27. haftada Bologna ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Udinese maçı 2 Nisan Pazar günü saat 13:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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