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Müzmin sakat!

Juve’nın Fransız yıldızı Pogba yine sakatlandı...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
Müzmin sakat!

Juventus'ta forma giyen Paul Pogba, antrenman sırasında sakatlandı. Bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Juventus formasıyla sadece 35 dakika sahada kalabilen orta saha oyuncusu, aynı şanssızlığı bir kez daha yaşadı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sahalara dönmek için antrenmanlarını sürdüren Pogba'nın, sağ uyluk kaslarında gerilme tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre, frikik çalışması sırasında sakatlanan Fransız yıldızın, sahalardan 20 ile 30 gün arasında uzak kalabileceği ifade edildi.

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