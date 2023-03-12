Haberler İtalya Serie A Lecce - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Lecce ile Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 14:40 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 14:50
Lecce - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 26. haftada Lecce ile Torino karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lecce - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lecce - Torino maçı 12 Mart Pazar günü saat 14:30'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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