Hellas Verona - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Monza maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 26. haftada Hellas Verona ile Monza karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Monza maçı 12 Mart Pazar günü saat 17:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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