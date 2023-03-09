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Juventus'ta Pogba'ya büyük şok!

Son dakika spor haberi: İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Paul Pogba, Freiburg maçı öncesi büyük bir şok yaşadı. Çarşamba günü yapılan takım yemeğine geç katılan Pogba, eknik direktör Massimiliano Allegri tarafından maç kadrosuna alınmadı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 20:31
Juventus'ta Pogba'ya büyük şok!

Juventus'ta Fransız yıldız Paul Pogba, kadro dışı bırakıldı. Pogba, takımın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Freiburg karşılaşması öncesi çarşamba günü yapılan takım yemeğine geç katıldı.

Bu gelişmenin ardından kulübün de desteğini arkasına alan teknik direktör Massimiliano Allegri, yıldız futbolcuyu Freiburg maçının kadrosuna almadı.

Bu sezon sakatlık sorunuyla boğuşan Paul Pogba, sadece 2 maçta süre alabildi. 29 yaşındaki yıldız isim, bu sezon ilk resmi maçına 28 Şubat'taki Torino maçında çıkmıştı.

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