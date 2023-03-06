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Sassuolo - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Sassuolo ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 09:54 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 10:20
Sassuolo - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sassuolo - Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 25. haftada Sassuolo ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Cremonese maçı 6 Mart Pazartesi günü saat 20:30'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo: Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Defrel, Lauriente

Cremonese: Carnesecchi; Bianchetti, Vasquez, Chiriches; Sernicola, Benassi, Pickel, Meite, Valeri; Okereke, Tsadjout

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