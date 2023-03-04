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Hakan kalıyor

Milli yıldızımız, Inter’de devam etmek istediğini açıkladı. “Inter ile yeni sözleşme konusunda anlaşmak üzereyiz ve bitti diyebilirim Burada kalmaktan dolayı gururluyum ve Inter’de devam etmek istiyorum.”

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Hakan kalıyor

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, geleceğine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu'nun Galatasaray'ın yanı sıra yurt içi ve dışından birçok talibi bulunurken, İngiltere Premier Ligi'nden Leeds United ve Southampton da ciddi olarak ilgilenen takımlar arasında. Inter'deki geleceğiyle ilgili La Gazzetta dello Sport'a konuşan 29 yaşındaki maestro, "Inter ile yeni sözleşme konusunda anlaşmak üzereyiz ve neredeyse bitti diyebilirim. Burada kalmaktan dolayı gurur duyuyorum ve Inter'de devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

EN İYİ 5 OYUNCUDAN BİRİYİM

Avrupa'nın en iyi 5 oyuncusundan biri olduğunu da söyleyen Hakan Çalhanoğlu, "Hafife alındığımı hissediyorum. Modric, De Bruyne, Casemiro gibi isimlerden uzak olduğumu düşünmüyorum. Kendi pozisyonumda Avrupa'nın en iyi 5 oyuncusundan biriyim" değerlendirmesinde bulundu. Bilindiği üzere İnter, milli yıldızın olası takımdan ayrılması durumunda bonservisini 25 milyon Euro olarak belirlemişti. Bu sezon İtalyan kulübüyle 32 maçta sahaya çıkan ve 783 dakika süre alan Çalhanoğlu, 3 gol ve 6 asist kaydetti. Öte yandan İnter, bu sezon 24 maçta topladığı 47 puanla Napoli'nin ardından 2. sırada yer alıyor.

Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan transfer olduğu kentin diğer takımı İnter'de 1 Temmuz 2021'den itibaren ter döküyor.

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