Haberler İtalya Serie A Napoli - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Napoli ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 11:10 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 11:30
Napoli - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 25. haftada Napoli ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Lazio maçı 3 Mart Cuma günü saat 22:45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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