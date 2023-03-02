Olivier Giroud Fulham'a

Milan'ın forveti Giroud'nun kontratı sezon sonu bitiyor. 36 yaşındaki yıldızın ise emekli olmaya niyeti yok. Tecrübeli futbolcu hala üst seviyede takımların ilgisini çekiyor. Fulham'ın sezon sonunda veteran futbolcu ile masaya oturacağı öğrenildi. Giroud'nun da yeniden Ada'da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.
Milan'ın forveti Giroud'nun kontratı sezon sonu bitiyor. 36 yaşındaki yıldızın ise emekli olmaya niyeti yok. Tecrübeli futbolcu hala üst seviyede takımların ilgisini çekiyor. Fulham'ın sezon sonunda veteran futbolcu ile masaya oturacağı öğrenildi. Giroud'nun da yeniden Ada'da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.