Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 24. haftada Juventus ile Torino karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Torino maçı 28 Şubat Salı günü saat 22:45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

👉 Yağ yakıcı yoğurt tarifi için tıklayın