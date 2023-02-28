Haberler İtalya Serie A Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Juventus ile Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 15:30
Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 24. haftada Juventus ile Torino karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Torino maçı 28 Şubat Salı günü saat 22:45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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