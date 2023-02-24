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Dybala'ya men yolda

Arjantinli futbolcu, Juventus dönemiyle ilgili yine ifade verdi. 3 milyon euro’yu el altından aldığı ispatlanırsa sahalardan 1 ay uzak kalabilir

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 06:50
Dybala'ya men yolda
Roma'da forma giyen golcü oyuncu Paulo Dybala'nın İtalya'da soruşturmadan kaçamıyor. Arjantinli yıldız, eski kulübü Juventus'a yönelik haksız sermaye kazancı ve futbolcu maaş hareketlerindeki mali usulsüzlüklerle ilgili "Prisma" soruşturması kapsamında bir kez daha ifade verdi. Yaklaşık 2 saat süren sorgulamada savcıların, soruşturmada ortaya çıkan bazı hususlardan haberdar olabileceği şüphesiyle Dybala'nın ifadesine başvurduğu ve bu noktalara açıklık getirmesini istedikleri aktarıldı. Dybala'nın kulüp tarafından garanti edilen ama ödenmeyen 3 milyon euro'yu el altından aldığı ispatlanması halinde 1 ay men cezası alması bekleniyor.
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