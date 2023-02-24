Dybala'ya men yolda

Roma'da forma giyen golcü oyuncu Paulo Dybala'nın İtalya'da soruşturmadan kaçamıyor. Arjantinli yıldız, eski kulübü Juventus'a yönelik haksız sermaye kazancı ve futbolcu maaş hareketlerindeki mali usulsüzlüklerle ilgili "Prisma" soruşturması kapsamında bir kez daha ifade verdi. Yaklaşık 2 saat süren sorgulamada savcıların, soruşturmada ortaya çıkan bazı hususlardan haberdar olabileceği şüphesiyle Dybala'nın ifadesine başvurduğu ve bu noktalara açıklık getirmesini istedikleri aktarıldı. Dybala'nın kulüp tarafından garanti edilen ama ödenmeyen 3 milyon euro'yu el altından aldığı ispatlanması halinde 1 ay men cezası alması bekleniyor.