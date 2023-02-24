103’lük Lukaku’dan gollü cevap!

Inter'in artışılan adamı Romelu Lukaku, Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçına da damga vurdu. Zorlu mücadele öncesinde İnter CEO'su Marotta, "Lukaku taşıması gereken 103 kiloluk bir yük olduğu için yedek kulübesinde. Fit olmak zorunda" açıklamasıyla Belçikalı oyuncuyu eleştirmişti. Lukaku'nun Marotta'ya cevabı ise sahada oldu. 58. dakikada Dzeko'nun yerine oyuna giren 29 yaşındaki forvet, 86'da attığı golle takımını ipten aldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçında 2. kez gol sevinci yaşayan Lukaku'nun toplamda ise 14 karşılaşmada 4 golü bulunuyor.