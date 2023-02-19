Salernitana - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Salernitana - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 23. haftada Salernitana ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salernitana - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SALERNITANA - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Lazio maçı 19 Şubat Pazar günü saat 17:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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