Fiorentina - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 23. haftada Fiorentina ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Empoli maçı 19 Şubat Pazar günü saat 17:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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