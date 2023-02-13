Haberler İtalya Serie A Hellas Verona - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Hellas Verona ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 11:20
Hellas Verona - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 22. haftada Hellas Verona ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Salernitana maçı 13 Şubat Pazartesi günü saat 20:30'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
SON DAKİKA: Taha Duymaz hakkında yeni gelişmeyi fenomen Dilan Polat paylaştı! Taha Duymaz'ın üzerindeki battaniye ayrıntısı dikkat çekti...
"Ben Taha'nın vefat ettiğini düşünüyorum" Öldü mü yaşıyor mu merak edilen Taha Duymaz olayı sarpa sarıyor! Dilan Polat ablasına salladı
Super Bowl'da depremzedeler unutulmadı! Yardım anonsu geçildi
Udinese'den deprem yardımı için açık artırma
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sampdoria - Inter maçı saat kaçta?
Udinese'den deprem yardımı için açık artırma
Süper Lig TFF 1. Lig hangi takımlar çekildi?
13 Şubat Pazartesi Kabine Toplantısı var mı?
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar oldu? (13 Şubat 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta? Trabzonspor - Basel maçı saat kaçta? 11:19
Ünlü müzisyen Atsu için gözyaşlarını tutamadı! Ünlü müzisyen Atsu için gözyaşlarını tutamadı! 11:05
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu başlıyor Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu başlıyor 10:51
Trabzonspor tarihinin en zor maçına çıkıyor Trabzonspor tarihinin en zor maçına çıkıyor 10:45
Eljif Elmas'tan Türkiye'ye ay-yıldızlı destek! Eljif Elmas'tan Türkiye'ye ay-yıldızlı destek! 10:35
Cedi Osman’dan depremzedelere yardım Cedi Osman’dan depremzedelere yardım 10:34
Daha Eski
Sampdoria - Inter maçı saat kaçta? Sampdoria - Inter maçı saat kaçta? 10:18
Emre Çolak'tan sürpriz karar Emre Çolak'tan sürpriz karar 10:16
Boston Celtics seriye bağladı! Boston Celtics seriye bağladı! 10:09
Hellas Verona - Salernitana maçı saat kaçta? Hellas Verona - Salernitana maçı saat kaçta? 09:57
Espanyol - Real Sociedad maçı saat kaçta? Espanyol - Real Sociedad maçı saat kaçta? 09:20
Josef'ten takdir toplayan hareket! "Evlat edinebilirim" Josef'ten takdir toplayan hareket! "Evlat edinebilirim" 09:19