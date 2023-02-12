Haberler İtalya Serie A Udinese - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Udinese - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Udinese ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 12:26 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 12:40
Udinese - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Udinese - Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 22. haftada Udinese ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Sassuolo maçı 12 Şubat Pazar günü saat 14:30'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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