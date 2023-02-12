Haberler İtalya Serie A Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Juventus ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 15:27 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 15:40
Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 22. haftada Juventus ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Fiorentina maçı 12 Şubat Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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