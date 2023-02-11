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Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti'den depremzedelere destek mesajı

Son dakika haberleri... Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Türkiye'de ve Suriye'de meydana gelen deprem sonrası destek mesajı gönderdi. İtalyan çalıştırıcı, "Depremden etkilenenlere ve onlara yardım etmek için koşan tüm kahramanlara desteğimizi göstermeliyiz" dedi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 15:13
Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti'den depremzedelere destek mesajı

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları, destek mesajları gelmeye devam ediyor.

İtalyan ekibi Napoli'nin Teknik Direktörü Luciano Spalletti, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Spalletti, "Türkiye ve Suriye'yi vuran yıkıcı deprem, hepimizi sarstı. Depremden etkilenenlere ve onlara yardım etmek için koşan tüm kahramanlara desteğimizi göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

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