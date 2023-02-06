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Hellas Verona - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Hellas Verona ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 15:50
Hellas Verona - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 21. haftada Hellas Verona ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona ile Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Lazio maçı 6 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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