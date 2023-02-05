Torino - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 21. haftada Torino ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Udinese maçı 5 Şubat Pazar günü saat 17:00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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