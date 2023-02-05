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Inter 1-0 Milan (Maç sonucu ÖZET)

İtalya Serie A 21. hafta mücadelesinde oynanan Milano derbisinin galibi Inter oldu. Inter sahasında konuk ettiği Milan'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 00:44
Inter 1-0 Milan (Maç sonucu ÖZET)

Giuseppe Meazza'da 22.45'te oynanan Serie A 21. hafta maçında Inter sahasında ezeli rakibi Milan'ı konuk etti.

Karşılaşma mavi siyahlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 34. dakikasında Martinez'e asist yaparak gole katkıda bulundu. Çalhanoğlu, 89. dakikada yerini Gagliardini'ye bıraktı.

Bu galibiyetin ardından, Serie A'nın 2. sırasında bulunan Inter 43 puana yükselirken 6. sıradaki Milan 38 puanda kaldı.

Serie A 22. hafta maçında Inter, 13 Şubat Pazartesi günü Sampdoria deplasmanına çıkacak; Milan ise 10 Şubat Cuma günü sahasında Torino'yu ağırlayacak.

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