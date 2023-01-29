Haberler İtalya Serie A Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Milan ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 10:30 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 10:30
Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 20. haftada Milan ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Sassuolo maçı 29 Ocak Pazar günü saat 14.30'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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MILAN - SASSUOLO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan

Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud

Sassuolo

Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Traore, Lauriente; Alvarez

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