Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Sassuolo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 20. haftada Milan ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Sassuolo maçı 29 Ocak Pazar günü saat 14.30'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

MILAN - SASSUOLO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan

Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud

Sassuolo

Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Traore, Lauriente; Alvarez