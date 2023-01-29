Haberler İtalya Serie A Beşiktaş'ın eski yıldızı Emirhan İlkhan Torino'dan ayrılıyor! Yeni takımı...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Emirhan İlkhan Torino'dan ayrılıyor! Yeni takımı...

Beşiktaş altyapısından yetişen ve sezon başına İtalyan ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, yeni bir transfer gerçekleştiriyor. İtalyan basını, Emirhan'ın yeni takımını duyurdu. İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 11:48
Beşiktaş'ın eski yıldızı Emirhan İlkhan Torino'dan ayrılıyor! Yeni takımı...

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, sezon başında İtalya'nın Torino takımına transfer olmuştu.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Emirhan İlkhan Torino'dan ayrılıyor! Yeni takımı...

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino Kulübüne kesin transferi konusunda; 4 milyon 500 bin avro garanti bedel ve oyuncunun Torino ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin yüzde 15'inin şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Emirhan İlkhan Torino'dan ayrılıyor! Yeni takımı...

18 yaşındaki orta saha için İtalyan basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Emirhan İlkhan Torino'dan ayrılıyor! Yeni takımı...

Asporcom.tr editörü Bora Salgın'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, Torino forması giyen genç yıldız için Cremonese devreye girdi.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Emirhan İlkhan Torino'dan ayrılıyor! Yeni takımı...

İtalya Serie A'da son sırada yer alan takımın Emirhan İlkhan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.

Emirhan İlkhan bu sezon Torino'da 4 maçta görev alırken 87 dakika sahada kaldı. 18 yaşındaki futbolcu gol veya asist katkısında bulunamadı.

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