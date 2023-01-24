Haberler İtalya Serie A Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Lazio ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 09:38 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 09:40
Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 19. haftada Lazio ile Milan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Milan maçı 24 Ocak Salı günü saat 22:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Kutsal Damacana 4 ile sahalara geri dönen Şafak Sezer'den rekor açılış! Filminde kızı Irmak Sezer'e de rol verdi...
Emlak kralından kardeşlerine 'milyon dolarlık' şok! Kasım Pırlant'ın vasiyetnamesi şaşkına çevirdi
Icardi harekatı başlıyor! PSG ile görüşme...
Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı! Valerien Ismael böyle geçti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Inter'e Empoli çelmesi!
Kvaratskhelia performansıyla dikkat çekiyor
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Ehliyet affı kimleri kapsıyor? Ne zaman çıkacak?
Son dakika Kabine Toplantısı kararları ne oldu?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı! Valerien Ismael böyle geçti Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı! Valerien Ismael böyle geçti 09:13
Beşiktaş'a Gloukh transferinde kötü haber! Beşiktaş'a Gloukh transferinde kötü haber! 09:13
Çarpıcı yorum! "F.Bahçe hakem yardımıyla kazandı" Çarpıcı yorum! "F.Bahçe hakem yardımıyla kazandı" 09:04
Usta yazardan F.Bahçe değerlendirmesi! "Arda Güler kullanılmıyorsa..." Usta yazardan F.Bahçe değerlendirmesi! "Arda Güler kullanılmıyorsa..." 08:49
Olay sözler! "Arda ile psikolojik mücadelesi var" Olay sözler! "Arda ile psikolojik mücadelesi var" 08:42
Jesus'a sert sözler: "DOĞRU KULLANAMIYOR" Jesus'a sert sözler: "DOĞRU KULLANAMIYOR" 07:34
Daha Eski
Kane attı Tottenham kazandı! Kane attı Tottenham kazandı! 01:44
Kane attı Tottenham kazandı! Kane attı Tottenham kazandı! 01:43
Valencia kaçta Almeria yakaladı! Valencia kaçta Almeria yakaladı! 01:14
Valencia kaçta Almeria yakaladı! Valencia kaçta Almeria yakaladı! 01:14
Icardi harekatı başlıyor! PSG ile görüşme... Icardi harekatı başlıyor! PSG ile görüşme... 01:06
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 01:06