Sampdoria - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sampdoria - Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 19. haftada Sampdoria ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sampdoria - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMPDORIA - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sampdoria - Udinese maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 14:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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