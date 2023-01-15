Udinese Bologna maçı CANLI İZLE (Udinese-Bologna canlı anlatım)

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Udinese ile Bologna karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

UDINESE BOLOGNA İLK 11'LER

Udinese: Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie, Beto, Success



Bologna: Skorupski, Posch, Lucumi, Soumaoro, Lykogiannis, Schoten, Moro, Ferguson, Aebischer, Sansone, Orsolini



UDINESE - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Udinese ile Bologna arasında oynanan maç, saat 17.00'de başladı. Mücadele A Spor ve aspor.com.tr'den canlı yayınlanıyor.