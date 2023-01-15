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Udinese Bologna maçı CANLI İZLE (Udinese-Bologna canlı anlatım)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Udinese sahasında Bologna'yı konuk ediyor. İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Udinese-Bologna maçını CANLI olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 17:02
Udinese Bologna maçı CANLI İZLE (Udinese-Bologna canlı anlatım)

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Udinese ile Bologna karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

UDINESE BOLOGNA İLK 11'LER
Udinese: Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie, Beto, Success

Bologna: Skorupski, Posch, Lucumi, Soumaoro, Lykogiannis, Schoten, Moro, Ferguson, Aebischer, Sansone, Orsolini

ASpor CANLI YAYIN


UDINESE - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Udinese ile Bologna arasında oynanan maç, saat 17.00'de başladı. Mücadele A Spor ve aspor.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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