Haberler İtalya Serie A Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Napoli ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 12:20 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 12:40
Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 18. haftada Napoli ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Juventus maçı 13 Ocak Cuma günü saat 22:45'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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