Haberler İtalya Serie A Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Milan ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 12:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 13:00
Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 17. haftada Milan ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Roma maçı 8 Ocak Pazar günü saat 22:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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