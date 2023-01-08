Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 17. haftada Milan ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Roma maçı 8 Ocak Pazar günü saat 22:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...