Haberler İtalya Serie A Juventus - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 17:10
Juventus - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 17. haftada Juventus ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Udinese maçı 7 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Yönetimden flaş hamle! Fenerbahçe derbisi primi belli oldu...
Gayrimeşru oğlu olduğu iddia edilmişti! Şarkıcı Doğuş'un DNA sonucu belli oldu! Şoke eden benzerlik sonrası babalık testi her şeyi ortaya koydu
Transferde dev kapışma!
F.Bahçe'ye kötü haber! Bir rakip daha çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Monza - Inter maçı saat kaçta?
Fiorentina - Sassuolo maçı saat kaçta?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serkan Balcı'dan F.Bahçe G.Saray derbisi tahmini! Skor... Serkan Balcı'dan F.Bahçe G.Saray derbisi tahmini! Skor... 16:35
F.Bahçe - G.Saray maçı ne zaman? F.Bahçe - G.Saray maçı ne zaman? 16:21
F.Bahçe Beko'da Tarık Biberovic şoku! F.Bahçe Beko'da Tarık Biberovic şoku! 15:55
Boey'a İngiliz dev talip oldu! 20 milyon... Boey'a İngiliz dev talip oldu! 20 milyon... 15:28
Yeni takımı belli oldu! Transferi böyle duyurdu Yeni takımı belli oldu! Transferi böyle duyurdu 15:23
Beşiktaş evinde Bahçeşehir Koleji'ne yenildi! Beşiktaş evinde Bahçeşehir Koleji'ne yenildi! 15:14
Daha Eski
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 15:01
Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka basketbol maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka basketbol maçı saat kaçta? 14:52
F.Bahçe'ye kötü haber! Bir rakip daha çıktı F.Bahçe'ye kötü haber! Bir rakip daha çıktı 14:52
Kadıköy'de koreografi hazırlığı! Ses getirecek... Kadıköy'de koreografi hazırlığı! Ses getirecek... 14:22
Monza - Inter maçı saat kaçta? Monza - Inter maçı saat kaçta? 14:10
Juventus - Udinese maçı saat kaçta? Juventus - Udinese maçı saat kaçta? 14:06