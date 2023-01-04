Spezia - Atalanta canlı İZLE | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 16. hafta karşılaşmasında Spezia evinde Merih Demirallı Atalanta'yı konuk ediyor. Spezia-Atalanta maçını CANLI olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
Spezia: Zoet, Ampadu, Bastoni, Amian, Kiwior, Nikolaou, Holm, Bourabia, Reca, Gyasi, Nzola
Atalanta: Sportiello, Palomino, Scalvini, Tolói, Maehle, Koopmeiners, de Roon, Ruggeri, Éderson, Lookman, Duván Zapata
ASpor CANLI YAYIN
SPEZIA-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:30'da başlayan Spezia-Atalanta maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.