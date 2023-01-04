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Spezia - Atalanta canlı İZLE | İtalya Serie A

İtalya Serie A’nın 16. haftasında Spezia ile Atalanta karşı karşıya geliyor. Spezia-Atalanta maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz…

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 16:24
Spezia - Atalanta canlı İZLE | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 16. hafta karşılaşmasında Spezia evinde Merih Demirallı Atalanta'yı konuk ediyor. Spezia-Atalanta maçını CANLI olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

Spezia: Zoet, Ampadu, Bastoni, Amian, Kiwior, Nikolaou, Holm, Bourabia, Reca, Gyasi, Nzola

Atalanta: Sportiello, Palomino, Scalvini, Tolói, Maehle, Koopmeiners, de Roon, Ruggeri, Éderson, Lookman, Duván Zapata

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SPEZIA-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:30'da başlayan Spezia-Atalanta maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

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