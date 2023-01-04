Inter - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 16. haftada Inter ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Napoli maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 22.45'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

INTER - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter

Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku

Napoli

Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia