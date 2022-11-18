Napoli'den Kim Min Jae ve Kvaratskhelia hamlesi!

Napoli, Serie A'da sezona fırtına gibi başladı. Ligde yenilgisi bulunmayan İtalyan ekibi, en yakın rakibinin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Napoli, bu başarısında büyük katkısı olan bazı oyuncuların sözleşmesini uzatmayı hedefliyor.

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre, mavi beyazlılar, Kim Min-Jae ve Kvaratskhelia'nın takımda kalması için şartları zorlayacak.

İtalyan ekibi, Kim Min-Jae'yi sezon başında Fenerbahçe'den 18 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Güney Koreli oyuncu, ortaya koyduğu futbolla Luciano Spalletti'nin değişmezleri arasına girmeyi başardı.

Başarılı savunma oyuncusu, tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta tam süre görev yaptı. Güney Koreli oyuncunun, 2025 yılında bitecek sözleşmesinin 2028'e kadar uzatılması bekleniyor.

İtalyan ekibinin sözleşmesini uzatmak istediği bir diğer oyuncu ise Kvaratskhelia. Gürcü futbolcu da tıpkı Kim Min-Jae gibi bu sezon adından sıkça söz ettirdi.

Maradona'ya benzetilen Gürcü yıldız, kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu. "Kvaradona" lakabı takılan futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandıran Kvaratskhelia, 10 kez de gol pası verdi.

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Gürcü oyuncunun kontratında 1 senelik uzatma opsiyonu bulunuyor.