Kim Min Jae'den özür mesajı!

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Kim Min Jae, takımıyla beraber adım adım şampiyonluğa koşuyor. Eski Fenerbahçeli yıldız, son oynanan ve 3-2 Napoli'nin kazandığı maçta yaptığı hata ile gole sebep olmuştu. Güney Koreli oyuncu sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı.

Kim, "Takım arkadaşlarımdan ve taraftarlara en derin özürlerimi ifade etmek istiyorum. Taraftarlarımız sayesinde kazanmayı başardık. Hatalar beni daha da güçlendirecek. Bir dahaki sefere takıma daha iyi yardım edeceğim" ifadelerini kullandı.