Sampdoria - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sampdoria - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 15. haftada Sampdoria ile Lecce karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sampdoria - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMPDORIA - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sampdoria - Lecce maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAMPDORIA - LECCE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sampdoria

Audero; Bereszynski, Ferrari, Amione, Augello; Rincon, Vieira; Gabbiadini, Verre, Djuricic; Caputo

Lecce

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco