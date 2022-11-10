Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 14. haftada Hellas Verona ile Juventuskarşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Juventus maçı 10 Kasım Perşembe günü saat 20.30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.