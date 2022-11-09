Sassuolo 1-1 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kaan Ayhan ile Zeki Çelik...

İtalya Serie A'nın 14. hafta mücadelesinde Roma, deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu.

Mappei Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken maçın 80. dakikasında Tammy Abraham'ın golüyle Roma öne geçti. 85. dakikada Pinamonti maça dengeyi getirirken maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Mücadelede Zeki Çelik, Roma formasıyla maçta 65 dakika görev yaparken Sassuolo'da Kaan Ayhan 90 dakika oynadı. Mert Müldür ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla Roma, 26 puana yükselirken Sassuolo ise puanını 16 yaptı.