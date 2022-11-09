Fiorentina - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 14. haftada Fiorentina - Salernitana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Salernitana maçı 9 Kasım Çarşamba günü saat 22.45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.