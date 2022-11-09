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Fiorentina - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Fiorentina ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 17:30 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 17:40
Fiorentina - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 14. haftada Fiorentina - Salernitana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Salernitana maçı 9 Kasım Çarşamba günü saat 22.45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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