Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye hırsızlık şoku!

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae ev ailesi, Napoli'de hırsızlığa uğradı.
Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae ev ailesi, Napoli'de hırsızlığa uğradı.
Güney Koreli oyuncunun eşi Ahn'ın arabası çalındı.
Napoli'nin Güney Koreli futbolcusu Kim Min-jae ve eşi Napoli'de hırsızlık şoku yaşadı. İtalya'da yayın yapan La Repubblica'nın haberine göre, Kim'in eşi Ahn Jm-Jae'nin arabası çalındı.
Napoli'de son dönemde hırsızlık şoku yaşayan ilk isim ise Kim Min-jae değil.
Geçtiğimiz haftalarda yıldız futbolcu Khvicha Kvaratshkelia'nın da arabası çalınmış ancak polis tarafından bulunarak Gürcü oyuncuya teslim edilmişti.