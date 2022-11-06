Haberler İtalya Serie A Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye hırsızlık şoku!

Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye hırsızlık şoku!

Sezon başı Fenerbahçe'den İtalyan temsilcisi Napoli'ye transfer olan ve Çizme'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin de dikkatini çeken Kim Min-Jae'ye kötü haber geldi. Kim Min-Jae, hırsızlık şokuyla karşı karşıya kaldı. İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 12:14
Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye hırsızlık şoku!

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae ev ailesi, Napoli'de hırsızlığa uğradı.

Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye hırsızlık şoku!

Güney Koreli oyuncunun eşi Ahn'ın arabası çalındı.

Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye hırsızlık şoku!

Napoli'nin Güney Koreli futbolcusu Kim Min-jae ve eşi Napoli'de hırsızlık şoku yaşadı. İtalya'da yayın yapan La Repubblica'nın haberine göre, Kim'in eşi Ahn Jm-Jae'nin arabası çalındı.

Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye hırsızlık şoku!

Napoli'de son dönemde hırsızlık şoku yaşayan ilk isim ise Kim Min-jae değil.

Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae'ye hırsızlık şoku!

Geçtiğimiz haftalarda yıldız futbolcu Khvicha Kvaratshkelia'nın da arabası çalınmış ancak polis tarafından bulunarak Gürcü oyuncuya teslim edilmişti.

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