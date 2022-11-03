Enes çizme'ye

Getafe'defırtınalar estiren Enes Ünal için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Juventus milli oyuncuyu gündemine aldı. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki forvet için yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli istendiği vurgulandı. Geçen sezon ligde 16 gol atan ve bu yıl 12 maçta fileleri 4 gol, 2 asistle oynayan Enes; Juventus'un gelecek sezon transferde ilk tercihlerinden biri olacak. Yıldız oyuncu, Getafe'nin iki yıldır en çok gol atan ismi olarak dikkat çekiyor.