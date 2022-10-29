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Barcelonalı Memphis Depay'a Juventus'tan transfer kancası!

Juventus'un Barcelona'da forma şansı bulamakta zorlanan Hollandalı yıldız Memphis Depay'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 17:12 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 17:17
Barcelonalı Memphis Depay'a Juventus'tan transfer kancası!

Barcelona'da az forma şansı bulan Memphis Depay için yeni bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Juventus, geçtiğimiz sezon kadrosuna katmak istediği ancak başarılı olamadığı Hollandalı yıldız için yeni bir hamle yapmayı planlıyor.

İtalyan devinin başka kulüplerle rekabete girmemek için transferi bitirmek için harekete geçtiği kaydedildi.

Juventus'un 28 yaşındaki oyuncu için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Depay, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 3 maçta 131 dakika forma giydi ve bir gol kaydetti.

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