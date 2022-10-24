Haberler İtalya Serie A Cremonese - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cremonese - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Cremonese ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cremonese - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 14:17 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 14:31
Cremonese - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cremonese - Sampdoria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 11. haftada Cremonese ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cremonese - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CREMONESE - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cremonese - Sampdoria maçı 24 Ekim Pazartesi günü saat 19:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

DİĞER
Son dakika haberleri: Trabzonspor'un devleri geride bıraktığı liste! Fenerbahçe de listeye girdi...
Müge Anlı'nın tepesinin tası attı camdaki kadın ve sevgilisine seslendi: "Hasta karını yatağında bırakıp komşunun karısıyla kırıştırılmaz kardeşim"
Beşiktaş'tan G.Saray açıklaması: Eyyamcılık yapıp...
G.Saray yönetimine flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sassuolo - Hellas Verona maçı saat kaçta?
Napoli Roma'yı devirdi! Zirveye yerleşti
HANGİ BURÇ NASIL ETKİLENECEK?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cremonese - Sampdoria maçı saat kaçta? Cremonese - Sampdoria maçı saat kaçta? 14:17
Denizlispor Mesut Bakkal'la yollarını ayırdı Denizlispor Mesut Bakkal'la yollarını ayırdı 14:16
Ümit Karan ile yollar resmen ayrıldı! Ümit Karan ile yollar resmen ayrıldı! 13:51
Beşiktaş'tan G.Saray açıklaması: Eyyamcılık yapıp... Beşiktaş'tan G.Saray açıklaması: Eyyamcılık yapıp... 13:31
G.Saray yönetimine flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..." G.Saray yönetimine flaş çağrı! "Avrupa Süper Ligi..." 13:29
İşte Devler Ligi'nde 5. hafta fikstürü! İşte Devler Ligi'nde 5. hafta fikstürü! 13:12
Daha Eski
G.Saray da istiyordu! Meğer F.Bahçe'ye... G.Saray da istiyordu! Meğer F.Bahçe'ye... 12:15
Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev 12:10
Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:01
Fırtına'ya Ömür'den kötü haber! Fırtına'ya Ömür'den kötü haber! 11:59
Arda'dan flaş beğeni! G.Saray... Arda'dan flaş beğeni! G.Saray... 11:57
Tayyip Talha zirvede yer aldı! 5 maçta... Tayyip Talha zirvede yer aldı! 5 maçta... 11:26