Cremonese - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cremonese - Sampdoria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 11. haftada Cremonese ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cremonese - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CREMONESE - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cremonese - Sampdoria maçı 24 Ekim Pazartesi günü saat 19:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.