Haberler İtalya Serie A Udinese - Torino: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Udinese - Torino: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika haberleri... İtalya Serie A'da Udinese ile Torino karşı karşıya geldi. Udinese'nin sahasında oynanan mücadele 2-1'lik skorla konuk ekibin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 15:36
Udinese - Torino: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Torino, Udinese deplasmanına konuk oldu. Dacia Arena'da oynanan maçı Torino 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Torino'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Ola Aina ve 69. dakikada Pietro Pellegri kaydetti. Udinese'nin tek golü 26. dakikada Gerard Deulofeu'dan geldi.

Torino'da Emirhan İlkhan, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Udinese'de Tolgay Arslan, 65. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Torino, ligde 5 hafta sonra galibiyet aldı ve puanını 14'e yükseltti. Udinese 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Torino, sahasında Milan'ı ağırlayacak. Udinese, Cremonese deplasmanına gidecek.
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